L'avviso della protezione civile regionale

Piogge e temporali sono nuovamente protagonisti in Sicilia. Ed anche per domani, giovedì 9 settembre, tutte le province dell’isola sono interessate da un’allerta gialla. La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

In particolare per le precipitazioni che, da quanto si legge nel bollettino numero 21251 saranno “Da isolate a a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centromeridionale ed occidentale, con quantitativi cumulati deboli”. Tali indicazioni sono valide a partire dalla mezzanotte e per le 24 ore successive.

Venti: localmente forti sud-orientali dal pomeriggio sui settori occidentali. Mari, durante la giornata poco mossi. Molto mosso, invece, dalla sera lo Stretto di Sicilia.

Il quadro meteo

In mattinata cieli nuvolosi nel Trapanese con possibili piogge, poi cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nelle ore pomeridiane, invece le precipitazioni potrebbero espandersi nell’Agrigentino, nel Catanese e nel Siracusano. Di sera, invece, nuvoloso ovunque, precipitazioni previste nel Catanese, Ennese e Nisseno.

Le temperature rimarranno calde

Nonostante le precipitazioni previste, le temperature rimarranno alte, soprattutto nei valori massimi. Previsti 31 gradi nel Trapanese, 30 nel Palermitano. Ventisette nel Siracusano, Messinese ed Agrigentino, poi 26 nel Catanese, 25 nel Nisseno, 24 nell’Ennese e nel Ragusano.