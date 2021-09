Per domani ancora allerta gialla nelle nove province siciliane

Allerta gialla in tutta la Sicilia per temporali

Ma le temperature rimangono ancora calde in molte città

Allerta meteo valida fino alla mezzanotte di mercoledì 8 settembre

Ancora allerta meteo in Sicilia per rischio meteo idrogeologico ed idraulico per temporali. La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso valido fino alle 24 ore di domani, mercoledì 8 settembre. Questo estende l’allerta gialla a tutte le province dell’isola.

In particolare, si prevedono, per la giornata di oggi, precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centromeridionale e occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati deboli”.

Temporali nel Messinese, Catanese, Ennese, Ragusano e Siracusano. Questa ampia zona è la più interessata dai rovesci. Precipitazioni previste nell’Agrigentino. Situazione che dovrebbe migliorare nelle ore serali. Confermato, dunque, il clima instabile di questo inizio settembre.

Per domani, la situazione non cambia

Per la giornata di domani, invece, sono indicate precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. In paricolar modo, sono previsti rovesci nelle ore pomeridiane nel Catanese, Siracusano, Ragusano e nelle zone interne del Nisseno e dell’Agrigentino. Situazione che in graduale miglioramento nelle ore serali un po’ ovunque.

Venti moderati nord-orientali sui settori ionici, in attenuazione; deboli di direzione variabile altrove.

Temperature ancora calde

Temperature in lieve aumento sulla Sicilia sud-orientale; senza variazioni di rilievo altrove. Valori massimi vicini ai 30 gradi. A Palermo sono previsti 29 gradi, 28 a Siracusa, 27 a Messina, Agrigento e Trapani, 26 e Catania e Caltanissetta, 24 a Ragusa, 22 ad Enna.