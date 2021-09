Rimane preallerta arancione per gli incendi

Arrivano i temporali in Sicilia e c’è allerta gialla in tutte le province

Le temperature comunque non subiranno grandi variazioni

Caldo ma senza ondate di calore

Temporali in arrivo in Sicilia ed è allerta gialla. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, sabato 4 settembre.

In particolare, si prevedono precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali”.

Venti localmente forti sud-occidentali mentre i mari si segnala localmente molto mosso il Tirreno meridionale.

Temperature massime stabili

Temperature massime in locale sensibile diminuzione sui settori tirrenici. Lo conferma in parte l’avviso relativo alle ondate di calore e rischio incendi diramato sempre dalla protezione civile regionale (il numero 194) che indica valori massimi a Palermo e Catania di 34 gradi percepiti. A Messina sono previsti 30 gradi. Nessuna ondata di calore indicata nelle tre città campione.

Nel resto dell’isola valori massimi leggermente inferiori rispetto ai giorni scorsi.

Rimane preallerta arancione per gli incendi

Preallerta arancione in tutta l’isola per il rischio incendi. Pericolosità, tuttavia, bassa nell’Agrigentino, nel Nisseno, nell’Ennese, nel Messinese, nel Palermitano, nel Ragusano e nel Trapanese. Nelle altre province la pericolosità sale a livello medio.

Il quadro meteo

l’Italia è sotto l’influenza di un flusso zonale moderatamente instabile, al cui interno viaggiano impulsi perturbati che determinano precipitazioni a prevalente carattere convettivo. Domani 4 settembre le precipitazioni interesseranno buona parte delle regioni centro-meridionali, intensificandosi localmente, in particolar modo su quelle del versante tirrenico, con temperature in sensibile diminuzione.