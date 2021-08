Per il 27 agosto, torna il sole ovunque ma temperature in flessione

Caldo con punte di 39 gradi nel Siracusano

Per venerdì 27 agosto torna il sole ovunque ma temperature in flessione

Caldo estivo, nuvole, piogge e temporali con allerta gialla in quattro province. Queste le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di giovedì 26 agosto. Le temperature rimarranno localmente alte, soprattutto nel Siracusano dove sono previsti 39 gradi.

Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centrale e versante ionico nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Questo recita l’avviso 21237 della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Al mattino cielo coperto sulla Sicilia occidentale con piogge nel Palermitano. Nel pomeriggio sono previsti rovesci temporaleschi nel Messinese, Catanese ed Ennese. Situazione in miglioramento nelle ore serali.

Venti moderati. Mari da calmi a quasi calmi.

Caldo ovunque

Rimangono alte le temperature soprattutto sulla Sicilia orientale con punte di 39 gradi nel Siracusano. Previsti, inoltre 38 gradi a Catania, 36 a Messina, 33 a Palermo. Caldo anche nel Nisseno, 34 gradi. Poi, 33 gradi nel Ragusano e nell’Agrigentino, 31 nell’Ennese, 29 nel Trapanese.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno salvo per più nubi sui confini alpini orientali.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 26 e 31 gradi.

Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con locali piogge o anche temporali ancora possibili sulla Puglia. Sul resto delle regioni il cielo sarà a tratti irregolarmente nuvoloso o localmente sereno.

Per il 27 agosto, torna il sole ovunque

Per venerdì 27 agosto è previsto il ritorno del sole ovunque. Le nuvole, infatti, saranno poche e passeggere durante le prime ore del giorno, e saranno così anche nel resto della giornata.

Venti moderati, mari da quasi calmi a poco mossi al mattino ma in peggioramento durante la giornata quando si raggiungeranno condizioni di poco mossi a mossi nelle ore serali.

Le temperature saranno in calo ed oscilleranno tra i 35 gradi previsti nel Siracusano ed i 28 del Trapanese.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un tempo a tratti temporalesco sul Triveneto, soprattutto sull’Emilia Romagna. Per il resto avremo nubi irregolari, ma un tempo più asciutto.

Nelle regioni centrali lgiornata sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata, poi, nel pomeriggio tenderà a peggiorare fortemente sulle Marche con l’arrivo di piogge intense e temporali.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.