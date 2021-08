Per mercoledì 25 agosto previsti picchi di 38 gradi nel Siracusano

Temperature in risalita in Sicilia con bollino giallo a Palermo (35 gradi)

Nel resto dell’isola valori in ascesa

Per il 25 agosto picchi di 38 gradi nel Siracusano, 37 nel Catanese

Tornano a salire le temperature in Sicilia con ondate di calore da bollino giallo a Palermo. Le giornate del 24 e 25 agosto presentano un quadro tipicamente estivo con valori massimi in ascesa mentre per mercoledì i valori dovrebbero riabbassarsi lievemente.

In particolare, per martedì 24 agosto è previsto cielo sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque al mattino con possibili piogge di lieve intensità nel Catanese durante le ore pomeridiane. Generalmente sarà il sole protagonista.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali, in graduale rotazione dai quadranti settentrionali. Mari da calmo a quasi calmo durante il mattino, poi lieve peggioramento da quasi calmi a poco mossi.

Bollino giallo a Palermo

Sempre per il 24 agosto, Palermo sarà interessata da ondate di calore di livello 1 (giallo). Previste temperature fino a 35 gradi percepite come indicato nel bollettino della protezione civile regionale 183. Le altre due città a campione presentano temperature simili: a Catania previsti 34 gradi, a Messina 36 ma in questi due centri non sono previste ondate di calore.

Valori massimi in risalita ovunque

Farà caldo ovunque. Nel Siracusano sono previsti fino a 37 gradi, nel Nisseno 34, nel Trapanese e nell’Agrigentino 32, nel Ragusano e nell’Ennese 31.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile sulle Alpi centrali, occidentali e sull’Alto Adige con piovaschi isolati. Più sole altrove, anche se con molte nubi.

Al centro, tempo in peggioramento sulle regioni adriatiche con l’arrivo di temporali. Sul resto delle regioni cielo con nubi sparse con piovaschi tra grossetano e viterbese, sereno in Sardegna.

Nel resto del sud, invece, a giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 29 e 33 gradi.

Per mercoledì 25 agosto, massime stabili

La giornata di mercoledì 25 agosto prevede sole ovunque e poche nuvole al mattino, nel pomeriggio nuvolosità in aumento e possibili pioggerelle nelle zone centrali dell’isola dove ci saranno condizioni meteo variabili.

Venti da deboli e moderati; mari da quasi calmo a poco mosso.

Massime stabili. Previsto a Palermo ancora bollino giallo che potrebbe replicare un picco di 35 gradi percepiti. La temperatura non dovrebbe subire variazioni neppure a Messina: 36 gradi. A Catania, invece, il valore massimo potrebbe schizzare fino a 37 gradi.

Molto caldo anche nel Siracusano dove previste punte di 38 gradi, valori più consoni alle medie del periodo estivo altrove: 32 gradi nel Nisseno, 31 nel Ragusano, 30 nell’Agrigentino e nel Trapanese, 29 nell’Ennese.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile sull’arco alpino dove potranno esserci alcune precipitazioni. Sulle zone pianeggianti il sole sarà più prevalente.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di rovesci temporaleschi sin dal mattino su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e pure sul Lazio centro-orientale. Sole altrove.

Nel resto delle regioni meridionali, infine, la giornata trascorrerà con un deciso aumento della nuvolosità sugli Appennini e in Puglia, zone dove non si possono escludere delle precipitazioni temporalesche. Soleggiato altrove.