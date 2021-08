Per il 23 agosto, sole ovunque ed ancora caldo

Bollino giallo a Palermo e Catania, percepiti rispettivamente 36 e 37 gradi

Temperature massime stabili nelle altre città e nei valori stagionali

Per il 23 agosto sole in una giornata tipicamente estiva

Ondate di calore a Palermo e Catania ma temperature ancora stabili in Sicilia con valori sempre entro gli standard stagionali. Afa si, dunque, ma con “moderazione” e lontano dall’emergenza dei giorni scorsi.

Dal punto di vista meteorologico, la giornata di domenica 22 agosto, vede la presenza del sole quasi ovunque con nuvole nel Messinese. Nel pomeriggio il fronte nuvolo si sposta nell’Ennese, nel Nisseno, nel Ragusano e Siracusano con possibili piogge di lieve intensità. Rimane soleggiato altrove.

Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, con possibili ulteriori rinforzi su Sicilia occidentale. Mari da calmo a quasi calmo. Poco mosso nelle ore pomeridiane in alcuni tratti del Trapanese ed Agrigentino.

Bollino giallo a Palermo e Catania

Valori quasi immutati rispetto a ieri ma a Palermo e Catania l’avviso 181 della protezione civile regionale indica ondate di calore di livello 1 con conseguente bollino giallo. A Catania previste temperature fino a 37 gradi percepiti, a Palermo fino a 36. Stessa temperatura a Messina ma senza nessun avviso di allerta per l’afa.

Temperature stabili nelle altre città

Domenica tipicamente estiva con valori massimi stabili. A Caltanissetta ed Agrigento previsti 32 gradi, 31 gradi a Siracusa, 30 a Ragusa, 29 a Trapani, 28 ad Enna.

Rischio incendi in due province

Il bollettino della protezione civile regionale indica un livello di pericolosità alto ed un livello di allerta massimo nel Palermitano e nel Trapanese. Nelle restanti province dell’isola pericolosità media e preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà contraddistinta da una certa nuvolosità, peraltro innocua, sulla Liguria centrale. Temporali pomeridiani attesi sulle Alpi. Cielo sereno altrove e clima più caldo.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole sarà l’assoluto protagonista dato che splenderà in un cielo praticamente sereno su tutte le regioni.

Nel resto del sud sarà una domenica sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti a parte una certa nuvolosità che interesserà la Calabria interna, per il resto il cielo si presenterà praticamente sereno.

Per lunedì 23 agosto, sole ovunque

Sole ovunque a fronte di pochissime nuvole caratterizzerà la giornata di lunedì 23 agosto nella nostra isola. Venti da deboli a moderati. Mari da calmo a quasi calmo.

Valori massimi che oscillano tra i 34 di Caltanissetta ai 29 di Trapani ed Agrigento. Previsti a Palermo 32 gradi, 31 a Catania, Siracusa e Ragusa, 30 a Messina.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di temporali con locali grandinate al Nordest e sulle Alpi lombarde. Per il resto il cielo avrà nubi sparse in Liguria e più sereno altrove.

Al centro la giornata trascorrerà sotto il segno del sole su gran parte delle regioni, ma su Marche e Umbria, nel corso del pomeriggio, scoppieranno temporali. Temperature massime fino a 32°C.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.