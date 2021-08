Per il 22 agosto valori massimi in aumento ma niente picchi record

Ancora ondate di calore di lieve intensità in Sicilia, a Palermo previsti 35 gradi

Ma la città più calda sarà Catania: previsti 37 gradi

L’afa continua a dare qualche segnale ma le temperature rimangono ancora stabili, più vicine alle medie stagionali che ai recenti picchi record. Si prospetta un tipico weekend di agosto con tanto sole e qualche nuvola. Questo il quadro Meteo in Sicilia per le giornate del 21 e 22 agosto.

Sole quasi ovunque, possibili piogge in mattinata nel Messinese

In particolare, per il 21 agosto ci sarà sole quasi ovunque ma nel Messinese potrebbero esserci anche dei brevi temporali in mattinata. Nelle ore serali le nuvole interesseranno anche le zone centrali ed orientali dell’isola. Venti deboli e moderati, mari da calmi a quasi calmi.

Bollino giallo a Palermo, ma temperatura più alta a Catania

Afa da bollino giallo a Palermo. Il capoluogo sarà interessato da una ondata di calore di livello 1: prevista una massima di 35 gradi percepiti. Lo indica l’avviso 180, della protezione civile regionale.

Tornano, quindi, anche a Palermo le ondate di calore, seppur mitigate rispetto a quelle della settimana scorsa. Ieri era toccato a Catania che per la giornata odierna avrà valori massimi sui 37 gradi ma il bollettino non indica alcuna allerta. A Messina, la terza città campione, sono previsti 35 gradi percepiti ma anche in questo caso nessun avviso.

Farà caldo ovunque, a Caltanissetta sono previsti 33 gradi, 31 a Siracusa e Ragusa, 30 ad Enna, 29 a Ragusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno salvo più nubi sui rilievi. Temperature in aumento.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con qualche nube in più sui rilievi. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi.

Nel resto del sud la giornata sarà caratterizzata da un cielo con qualche nube in più sulla Calabria, ma decisamente innocua, per il resto invece sarà sereno e il sole di conseguenza prevalente.

Per domenica 22 agosto valori massimi in lieve risalita

Sole e poche nuvole nella mattinata di domenica in Sicilia con il fronte nuvoloso che si sposta nelle zone centrali dell’isola nel pomeriggio. Non sono previste piogge. Venti ancora una volta deboli o moderati. Mari calmi o al massimo quasi calmi.

Temperature massima in live risalita. Previsto ancora bollino giallo a Palermo con 36 gradi previsti. Ondate di calore anche a Catania dove sono previsti 37 gradi. A Messina nessun avviso di questo genere ma le temperature percepite arriveranno a 36 gradi.

Si alzano le temperature un po’ ovunque, nessuna città, tranne Enna (29) scenderà sotto i 30 gradi ed i valori massimi si avvicineranno ai 35. Nel Nisseno e nell’Agrigentino previsti 33 gradi, poi 32 nel Siracusano, 30 nel Ragusano e Trapanese.

Al nord Italia, la giornata sarà contraddistinta da una certa nuvolosità, peraltro innocua, sulla Liguria centrale. Temporali pomeridiani attesi sulle Alpi. Cielo sereno altrove e clima più caldo.

Al centro, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole sarà l’assoluto protagonista dato che splenderà in un cielo praticamente sereno su tutte le regioni.

Nel resto del sud, infine, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti a parte una certa nuvolosità che interesserà la Calabria interna, per il resto il cielo si presenterà praticamente sereno.