A Palermo, quinta giornata consecutiva da bollino rosso

Palermo ancora da bollino rosso con 36 gradi percepiti

Più caldo a Catania e Messina con 37 gradi percepiti ma “solo” bollino giallo

Ferragosto caldo anche nel resto della Sicilia con temperature sui 35 gradi

Post Ferragosto all’insegna del gran caldo, sebbene non a livelli record dei giorni scorsi, tiene banco. Per la giornata del 16 agosto l’afa è ancora protagonista a Palermo con ondate di calore di livello 3. Meno intense a Messina e Catania.

Dal punto di vista meteo, è prevista una giornata soleggiata. Pochissime le nuvole di passaggio. Precipitazioni assenti o non rilevanti. Venti deboli di direzione variabile o moderati a regime di brezza. Mari calmi e quasi calmi ovunque. Temperature massime da elevate a localmente molto elevate.

Palermo, sesto giorno da bollino rosso consecutivo

È quindi un ancora da bollino rosso per Palermo alla sesta giornata consecutiva con questo status. L’avviso 175 della protezione civile regionale indica una temperatura di 36 gradi percepiti. A Catania e Messina sarà percepito un grado in più ma le ondate di calore sono meno intense fermandosi a bollino giallo.

Temperature alte nelle altre città

Farà caldo anche nelle altre città dove sono previste temperature vicine se non superiori ai 35 gradi come nel Nisseno, 35, nel Siracusa, Ragusano, Agrigentino ed Ennese con 33 gradi.

Rischio incendi in quattro province

Il rischio incendi permane alto in sei province. Livello di attenzione (rosso) nel Palermitano, nel Nisseno, nell’Ennese e nel Catanese anche nell’agrigentino e nel ragusano. Pericolosità media e preallerta arancione nelle restanti tre province dell’isola, Trapani; Messina e Siracusa.

Per martedì 17 agosto, ancora caldo

Ancora il sole protagonista in un cielo dove sono previste pochissime nuvole. Vendi deboli e moderati, mari calmi o quasi calmi. Al massimo, in serata, poco mossi.

Caldo ovunque con valori massimi stabili, in tendenza alla risalita. Nel Nisseno sono previsti 37 gradi, 36 nell’Agrigentino e Siracusano.

Nel Nord Italia la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di qualche temporale sulle Alpi verso le Prealpi in serata e pianure in nottata. Altrove, soleggiato salvo più nubi in Liguria.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente con il sole che splenderà indisturbato in un cielo prevalentemente sereno. Temperature massime comprese tra 33 e 35 gradi.

Nel resto del sud, giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con un po’ di nuvolosità lungo le coste tirreniche. Venti meridionali.