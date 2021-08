Per domenica 15 agosto, temperature stabili

Nuova giornata da bollino rosso per Palermo, previsti 36 gradi percepiti

Bollino giallo a Catania ed a Messina con 38 gradi percepiti, caldo nel resto dell’isola

Il weekend di Ferragosto in Sicilia propone lo stesso menu dei giorni scorsi dal punto di vista meteorologico: afa ed ondate di calore con temperature che, però, rispetto ai recenti picchi, sono meno roventi. I valori massimi sono vicini ma inferiori ai 40 gradi.

Per la giornata del 14 agosto, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso con precipitazioni assenti o non rilevanti. Venti deboli di direzione variabile o moderati a regime di brezza. Mari calmi o quasi calmi in tutta la regione. Temperature in lieve calo le massime; valori massimi da elevati a localmente molto elevati.

Bollino rosso a Palermo, giallo a Catania e Messina

Per la vigilia di Ferragosto, dunque, previste a Palermo ondate di calore di livello 3. Sarà dunque una nuova giornata da bollino rosso nel capoluogo siciliano con 36 gradi percepiti. Afa meno intensa a Catania e Messina dove l’avviso 173 della protezione civile regionale indica bollino giallo con temperature percepite di 37 gradi.

Caldo nelle altre città

Il caldo estivo, tipico del periodo, sarà presente ovunque, valori alti nell’Agrigentino e nel Nisseno con 35 gradi. Previsti 34 gradi nel Siracusano e nel Trapanese.

Rischio incendi alto in tre province

Si riduce l’area di rischio elevato per gli incendi. In tre province dell’isola, l’allerta rimane nel Nisseno, nel Catanese e nell’Ennese. Nelle altre 6 province la pericolosità sarà media e la preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente e da un cielo praticamente sereno. Da segnalare soltanto un possibile temporale sull’alta Val Pusteria, in Alto Adige.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 33 e 39 gradi.

Nel resto del sud invece, la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con un po’ di nuvolosità sui settori appenninici calabresi. Meno caldo.

Per domenica 15 agosto, temperature stabili

Giornata di Ferragosto soleggiata ovunque. Pochissime nuvole passeggere nell’isola. Venti soffieranno con intensità tra il debole ed il moderato, mari calmi o quasi calmi.

Prevista ancora una giornata da bollino rosso a Palermo con 36 gradi, bollino giallo a Catania e Messina con 37 gradi. Previsti 37 gradi anche nel Nisseno, 34 nell’Agrigentino.

Nel nord Italia, la giornata sarà contraddistinta dal sole prevalente che splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto alcuni temporali sui confini alpini.

Al centro, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, praticamente su tutte le regioni. Leggero calo termico.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un’atmosfera stabile dappertutto. Di conseguenza il sole splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso lungo le coste tirreniche.

Il caldo si attenua a metà della settimana prossima

Sarà al suo picco nel weekend, ma il caldo e l’afa di questa nuova ondata di calore dell’estate subiranno una decisa attenuazione a metà della prossima settimana. “L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa – spiegano gli esperti di 3bmeteo.com – smorzerà finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare”.