Anche per il 20 agosto valori massimi nella norma stagionale

Le temperature rimangono stabili sui valori stagionali per le giornate del 19 e 20 agosto

Dopo tanti giorni nessun avviso per ondate di calore nelle tre città campione dell’isola

Catania la città più calda ma con temperature tra i 34 e 35 gradi

Continua la tregua dell’afa in Sicilia. Anche per i prossimi giorni, infatti, le temperature tipicamente estive saranno lontane dai valori record della settimana scorsa. Dopo diversi giorni, inoltre, l’avviso della protezione civile regionale non segnala ondate di calore nelle tre città campione.

Per il 19 agosto, dunque, le previsioni meteo indicano cielo sereno o poco nuvoloso anche nelle ore pomeridiane potrebbe esserci cielo coperto nel Messinese e Catanese. Non sono previste precipitazioni.

Venti deboli o moderati. Mari da calmi a poco mossi con miglioramenti durante la giornata.

Catania la città più calda

I valori massimi saranno caldi anche se in diminuzione. La città più calda è Catania, previsti 34 gradi, a Messina ne sono previsti 33, a Palermo 32. Stessa temperatura di 32 gradi prevista nel Nisseno, poi Siracusa 31, Ragusa, Enna ed Agrigento 30, Trapani 28.

Rischio incendio alto in cinque province

Rimane, tuttavia, alto il rischio incendi in cinque province dell’isola. Si tratta di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Nelle restanti quattro province, il livello di pericolosità sarà medio con una conseguente preallerta arancione. Così l’avviso 178 della protezione civile regionale in materia.

Nel resto d’Italia

Al nord, tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà spesso irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Isolati piovaschi potranno interessare soltanto i confini lombardi.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature estive.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con la possibilità di precipitazioni sui settori meridionali del Tirreno e sulla Calabria interna. Per il resto il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Per venerdì 20 agosto, temperature ancora nella norma stagionale

Per la giornata di venerdì 20 agosto le previsioni meteo parlano di un cielo nuvoloso ovunque in mattinata. Possibili piogge di breve intensità nelle ore pomeridiane nella zona del Messinese. In serata l’intensità delle nuvole diminuirà.

Venti ancora tra debole e moderato. Le condizioni dei mari miglioreranno rispetto alla giornata precedente: quasi calmo ovunque.

I valori massimi sono compresi tra i 35 gradi di Catania e Messina (secondo la protezione civile regionale) ed i 27 di Trapani ma quasi tutte le province supereranno i 30 gradi ad eccezione di Enna dove sono previsti 29 gradi. Caltanissetta 33, Palermo 32, Siracusa ed Agrigento 31, Ragusa 30.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo con nubi sparse sui settori alpini centro-occidentali. Sul resto delle regioni il sole splenderà in un cielo sereno. Venti deboli.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici e decisamente più sereno sul resto delle zone, anche in Sardegna. Maestrale debole.

Nel resto del sud, infine, a giornata trascorrerà con una nuvolosità diffusa su Appennini e zone adiacenti ad essi. Sul resto dei settori il sole sarà prevalente e il cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.