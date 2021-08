La tregua dall'afa regge anche il 19 agosto

Temperature in calo in tutta l’Isola, bollino giallo a Palermo con 34 gradi percepiti

Ma valori più alti a Catania con 36 gradi e rischio incendi elevato in 7 province

Per il 19 agosto previsto caldo ma senza afa

Temperature in flessione in tutta la Sicilia. L’afa da una piccola tregua almeno per le giornate del 18 e 19 agosto. Previsti valori massimi in calo anche se rimarrà il caldo tipico del periodo.

Sole ovunque per la giornata del 18 agosto ma cielo nuvoloso nel Palermitano, Trapanese e Messinese soprattutto in mattinata. Possibili precipitazioni nella zona del Messinese. Nel pomeriggio nuvole in attenuazione mentre nelle ore serali tornano le nuvole.

Venti moderati, mari da poco mosso a mosso quasi ovunque, poi molto mosso nelle ore serali.

Bollino giallo a Palermo

Si attenuano le ondate di calore e Palermo, dopo diversi giorni da bollino rosso consecutivo, scende a bollino giallo. Previsti 34 gradi percepiti. Nessun’allerta a Catania e Messina che presenteranno rispettivamente temperature massime percepite di 36 e 34 gradi. Così indica l’ultimo avviso della protezione civile regionale (il 177) in merito alle ondate di calore e rischio incendi

I valori sono, quindi in flessione. Il caldo sarà lontano dalle temperature record della settimana scorsa. Previsti 34 gradi nel Siracusano, 33 nel Nisseno, 32 nell’Agrigentino, 30 nell’Ennese, 29 nel Trapanese.

Ma rischio incendi in sette province

Rimane alto in sette province il rischio incendi. Nell’Agrigentino, Nisseno, Catanese, Ennese, Ragusano, Siracusano e Trapanese. Livello di pericolosità medio e preallerta arancione invece nel Messinese e nel Palermitano.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con nubi irregolari soltanto sull’arco alpino e sul Friuli Venezia Giulia.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da qualche temporale pomeridiano tra frusinate, aquilano e isernino, per il resto il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso in Puglia e in Calabria, poi con temporali sugli Appennini campani e sulla Basilicata, soleggiato altrove.

Per giovedì 19 agosto, caldo senza afa

Tipica giornata estiva quella prevista per giovedì 19 agosto. Il sole splenderà in un cielo con qualche nuvola passeggera. Velature che si attenueranno nel corso delle ore pomeridiane mentre nelle ore serali dovrebbero tornare.

Venti tra il debole ed il moderato, mari da quasi calmo a poco mosso e mosso ma in miglioramento nelle ore serali.

Temperature ancora in flessione. A Catania 36 gradi percepiti previsti, 34 a Messina, 33 e Palermo così come a Caltanissetta. Poi 30 gradi quasi ovunque e temperature inferiori a questa soglia nel Trapanese e nell’Agrigentino dove sono previsti rispettivamente 29 e 28 gradi.

Nel nord Italia, tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà spesso irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Isolati piovaschi potranno interessare soltanto i confini lombardi.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature estive.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con la possibilità di precipitazioni sui settori meridionali del Tirreno e sulla Calabria interna. Per il resto il cielo si presenterà poco nuvoloso.