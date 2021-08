Per il 18 agosto, l'afa si allenta

Bollino rosso a Palermo con 37 gradi percepiti, 38 a Catania ma bollino giallo

Rischio incendi alto in otto province su nove

Il 18 agosto, l’afa allenta un po’ la morsa e temperature in flessione in tutta l’isola

L’afa è ancora protagonista in Sicilia con un’ennesima giornata da bollino rosso a Palermo e giallo a Catania ed a Messina. Rischio incendi sempre elevato e temperature con picchi di 41 gradi nel Siracusano. Ma già da mercoledì 18 agosto è previsto un abbassamento generale delle temperature.

Dal punto di vista meteo, la giornata del 17 agosto propone cielo soleggiato con qualche nuvola passeggera nel Palermitano e nel Messinese. In queste zone le nuvole potrebbero addensarsi ma difficilmente ci saranno delle precipitazioni.

Venti deboli e moderati, mari da calmi a poco mosso ma in peggioramento nel corso della giornata quando in alcuni tratti del Trapanese saranno in serata molto mossi, o mossi.

Bollino rosso a Palermo, 41 gradi nel Siracusano

Secondo l’avviso 176 della protezione civile regionale, sarà una nuova giornata da bollino rosso per le ondate di calore a Palermo. Previsti 37 gradi percepiti. A Catania sarà bollino giallo ma i gradi percepiti saranno 38. Sempre bollino giallo a Messina con 37 gradi percepiti.

Ma la città più calda in Sicilia sarà Siracusa con 41 gradi previsti. Nel Nisseno 35, 33 nell’Agrigentino, 32 nell’Ennese e nel Ragusano.

Rischio incendi alto in otto province

Lo stesso bollettino indica un elevato rischio di incendi in ben otto province della Sicilia. Solo a Messina è indicata una pericolosità media ed un livello di preallerta arancione.

Nel resto d’Italia

La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di veloci piogge sulla Venezia Giulia e in Emilia, soprattutto al mattino. Ancora soleggiato sul resto delle regioni.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di temporali anche forti, ma veloci, sulle Marche e poi sull’Abruzzo. Nubi irregolari sulla Toscana, soleggiato sul resto delle regioni.

Nel resto del sud, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature di nuovo in aumento.

Per il 18 agosto, l’afa si allenta

Condizioni meteo molto simili a quelle del giorno precedente per il 18 agosto con sole e qualche nuvola soprattutto nel Palermitano e nel Messinese. Venti deboli e moderati. Mari da poco mossi a molto mossi.

Temperature in discesa in tutta l’isola. Dopo una settimana a Palermo sono previste ondate di calore di livello 1 (bollino giallo) con 35 gradi percepiti. Temperature previste a Catania e Messina meno calde, con 34 gradi di massima. Poi 34 nel Ragusano, 33 nel Nisseno, 31 nell’Agrigentino.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, ma il cielo si presenterà a tratti nuvoloso, specie al mattino, su Triveneto e tra Lombardia e Piemonte. Temperature in calo.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da qualche temporale pomeridiano tra frusinate, aquilano e isernino, per il resto il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel resto del sud, la giornata trascorrerà dapprima con un cielo irregolarmente nuvoloso in Puglia e in Calabria, poi con temporali sugli Appennini campani e sulla Basilicata, soleggiato altrove.