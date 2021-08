Per sabato 21 agosto, anche a Palermo bollino giallo

Per il 20 agosto bollino giallo a Catania dove sono previsti 37 gradi percepiti

Temperature in salita anche a Palermo ed a Messina ma lontani da record

Tornano le ondate di calore anche se lievi, le temperature salgono lievemente nelle tre città maggiori ma non decollano nel resto dell’isola. Per le giornate del 20 e del 21 agosto l’afa tornerà a farsi sentire in Sicilia senza, però, valori record.

Per venerdì 20 agosto, le condizioni meteo prevedono sole ovunque ma anche nuvole nel Palermitano, che si attenueranno nelle ore pomeridiane, e nel Messinese. Venti deboli e moderati, mari quasi calmi e poco mossi ma in miglioramento nel corso della giornata.

Ondate di calore a Catania

Per il 20 agosto a Catania sono previste ondate di calore di livello 1. Questo significa bollino giallo per il capoluogo etneo che avrà una temperatura di 37 gradi percepiti. Così indica l’avviso 179 della protezione civile regionale.

Resiste la flebile tregua dell’afa a Palermo ed a Messina. Nei due centri sono previsti rispettivamente 34 e 36 gradi percepiti.

Caldo stagionale anche nel resto dell’isola

A Caltanissetta sono previsti 34 gradi, 32 ad Agrigento, 31 nel Siracusano, 30 nel Ragusano e nell’Ennese. Città meno calda Trapani con 28 gradi previsti. Valori in linea con le medie del periodo estivo.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da qualche isolato temporale sui confini alpini centro-orientali e sull’Appennino piacentino. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso con temporali sui settori appenninici e più sereno sul resto delle zone, anche in Sardegna. Maestrale debole.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con una nuvolosità diffusa su Appennini e zone adiacenti ad essi. Sul resto dei settori il sole sarà prevalente e il cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per sabato 21 agosto, anche a Palermo bollino giallo

Per la giornata di sabato 21 agosto la situazione meteo piuttosto simile a quella del giorno precedente con sole e qualche nuvola nei cieli del Palermitano e del Messinese. Nuvole che nel pomeriggio sono previste anche nel Catanese e nel Siracusano. Non dovrebbero portare a precipitazioni.

Venti soffieranno con intensità tra debole e moderato. Mari da calmo a quasi calmo al mattino, nel pomeriggio poco mossi nel Trapanese.

Tornano le ondate di calore anche a Palermo. Il capoluogo di regione avrà, così, una giornata da bollino giallo assieme a Catania. Previsti a Palermo 35 gradi percepiti, ancora 37 nel capoluogo etneo. A Messina previsti 35 gradi.

Nel Nisseno previsti 34 gradi, 32 nell’Agrigentino, 30 nel Ragusano, Siracusano ed Ennese, 29 nel Trapanese.

Nel nord Italia la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno salvo più nubi sui rilievi. Temperature in aumento. Nel centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o con qualche nube in più sui rilievi. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi.

Nel resto del sud, la giornata sarà caratterizzata da un cielo con qualche nube in più sulla Calabria, ma decisamente innocua, per il resto invece sarà sereno e il sole di conseguenza prevalente.