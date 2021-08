Rischio incendi alto in tre province

Tornano le ondate di calore, a Catania bollino giallo con 37 gradi percepiti

Rischio incendi in tre province, a Palermo, Agrigento e Trapani

Per il 21 agosto bollino giallo anche a Palermo con 35 gradi

Le temperature tornano a salire, anche se lievemente, in Sicilia e si riaffacciano le ondate di calore anche se non intense come quelle dei giorni scorsi. Rischio incendi, invece, in tre province dell’isola. Lo indica il nuovo avviso della protezione civile regionale, il 179.

Il quadro Meteo in Sicilia

Precipitazioni assenti o non rilevanti. Venti deboli variabili o localmente moderati secondo regime di brezza con temperature senza variazioni di rilievo e valori localmente elevati.

Ondate di calore a Catania

Per il 20 agosto a Catania sono previste ondate di calore di livello 1. Questo significa bollino giallo per il capoluogo etneo che avrà una temperatura di 37 gradi percepiti.

Resiste, seppur traballando, la flebile tregua dell’afa a Palermo ed a Messina. Nei due centri sono previsti rispettivamente 34 e 36 gradi percepiti con nessun avviso di allerta.

Le massime previste nel resto dell’isola

I valori non dovrebbero superare i 35 gradi. Farà caldo, dunque, ma con valori ancora consoni al periodo estivo. Previsti a Caltanissetta 34 gradi, 32 ad Agrigento, 31 a Siracusa. Trenta ad Enna e Ragusa, 28 a Trapani.

Rischio incendi alto in tre province

Lo stesso bollettino indica il rischio incendi elevato e la pericolosità alta nella zona occidentale dell’isola e quindi nell’Agrigentino, nel Palermitano e nel Trapanese. Nelle altre sei province, invece, prevista pericolosità media e livello di preallerta arancione.

Per il 21 agosto bollino giallo anche a Palermo

Le temperature tendono ad alzarsi per la giornata di sabato 21 agosto. Almeno nelle tre città prese a campione dai rilevamenti della protezione civile. A Palermo sono previsti 35 gradi percepiti per un conseguente bollino giallo. Il capoluogo di regione si affianca a Catania dove permane l’ondata di calore di livello 1 ma i gradi percepiti saranno 37.