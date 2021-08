Temperature lontane dai record della settimana scorsa

Tregua dell’afa in Sicilia, per la prima volta dopo tanti giorni nessun allerta per ondate di calore

Ma permane alto in cinque province il rischio di incendi, nelle altre quattro allerta arancione

Anche per il 20 agosto le temperature dovrebbero mantenersi su livelli standard

L’afa dà una tregua in Sicilia. Dopo svariati giorni di avvisi con bollini rossi, arancioni e gialli nelle tre città campione dell’Isola, non sono previste ondate di calore che giustifichino allerta.

Lo si apprende dal bollettino della protezione civile regionale numero 178.

Il quadro meteo per la giornata del 19 agosto

Precipitazioni assenti o non rilevanti. Venti moderati nord-occidentali, con rinforzi fino a tesi o localmente forti su Sicilia meridionale. Temperature in lieve diminuzione.

Temperature sopra i 30 gradi

Per le giornate del 19 e del 20 agosto non sono previste, dunque, ondate di calore. La città più calda delle tre a campione sarà Catania con 34 gradi di massima percepita. Un grado in meno a Messina, 32 a Palermo. Nelle altre province non si dovrebbero superare i 35 gradi. Sono previsti 32 gradi nel Nisseno, 31 nel Siracusano. Sotto i 30 nel Trapanese.

Per venerdì 20 agosto la situazione sarà stabile a Palermo: replicati i 32 gradi mentre i valori si alzano negli altri due capoluoghi. Previsti 35 gradi a Catania, 34 a Messina. Ma ancora senza allerta di alcun tipo. Lontanissimi dalle temperature record della settimana scorsa e comunque in linea con il periodo stagionale.

Rischio incendio alto in cinque province

Rimane alto il rischio incendi in cinque province dell’isola. Si tratta di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Nelle restanti quattro province, il livello di pericolosità sarà medio con una conseguente preallerta arancione.