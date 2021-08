Temperature in diminuzione al Sud anche se restano estive, piogge e temporali al Nord con allerta meteo. Sulla Sicilia cielo a tratti coperto ma nessun rischio di pioggia, territorio per lo più soleggiato, caldo nelle ore di punta ma senza eccessi

Nel dettaglio ecco le previsioni dei meteorologi de IlMeteo.it

LUNEDI 23 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di temporali con locali grandinate al Nordest e sulle Alpi lombarde. Per il resto il cielo avrà nubi sparse in Liguria e più sereno altrove.Centro: La giornata trascorrerà sotto il segno del sole su gran parte delle regioni, ma su Marche e Umbria, nel corso del pomeriggio, scoppieranno temporali. Temperature massime fino a 32°C.Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

MARTEDI 24 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile sulle Alpi centrali, occidentali e sull’Alto Adige con piovaschi isolati. Più sole altrove, anche se con molte nubi.Centro: Tempo in peggioramento sulle regioni adriatiche con l’arrivo di temporali. Sul resto delle regioni cielo con nubi sparse con piovaschi tra grossetano e viterbese, sereno in Sardegna.Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 29 e 33 gradi.

MERCOLEDI 25 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile sull’arco alpino dove potranno esserci alcune precipitazioni. Sulle zone pianeggianti il sole sarà più prevalente.Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di rovesci temporaleschi sin dal mattino su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e pure sul Lazio centro- orientale. Sole altrove.Sud: La giornata trascorrerà con un deciso aumento della nuvolosità sugli Appennini e in Puglia, zone dove non si possono escludere delle precipitazioni temporalesche. Soleggiato altrove.