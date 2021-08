Per lunedì 9 agosto, gran caldo protagonista

Temperature ancora in risalita in Sicilia con picchi di 40 gradi

Domenica da bollino arancione a Catania ed a Palermo, giallo a Messina

Per il 9 agosto le temperature aumenteranno ulteriormente ovunque

Ancora in risalita le temperature in Sicilia. Per l’8 e per il 9 agosto si prevedono valori massimi decisamente alti e con picchi di 40 gradi sempre più frequenti ed un clima torrido accentuato dall’afa.

Dal punto di vista meteo, la giornata dell’8 agosto si presenta soleggiata con qualche velatura al mattino. Venti deboli e moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale, mari quasi calmi e poco mossi ma in peggioramento sul versante occidentale e nel Trapanese dove nel corso della giornata i mari potranno essere anche mossi.

Bollino arancione a Catania e Palermo

Catania sarà la città più calda con 40 gradi di temperatura percepita. Il valore massimo a Palermo sarà di 37 gradi percepiti. Stessa temperatura a Messina ma se nel capoluogo etneo ed in quello di regione ci sarà un’allerta arancione per le ondate di calore di livello 2, nella città dello Stretto, invece, ci sarà un’allerta gialla. Lo annuncia il bollettino della protezione civile regionale.

Caldo anche nel resto dell’isola

Nelle altre città siciliane, l’afa sarà protagonista con valori massimi previsti in rialzo. A Trapani sono previsti 37 gradi, a Caltanissetta 36, 35 a Ragusa ed Agrigento.

Nel resto d’Italia

Al nord, piogge deboli bagneranno le Alpi Centro-Orientali nel corso della prima parte del giorno, mentre sul resto delle regioni avremo un maggiore e più ampio soleggiamento.

Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Valori massimi stazionari.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Temperature in aumento.

Per lunedì 9 agosto caldo rovente

Il quadro meteorologico del 9 agosto prevede sole in un cielo velato. Pochissime nuvole, passeggere, nell’isola. Venti deboli e moderati, mari quasi calmi ovunque, poco mossi nel Trapanese. Ma sarà il gran caldo ancora una volta protagonista. Previste temperature di 40 gradi nel Trapanese e nel Nisseno, 37 nel Siracusano, Ragusano e Catanese. Ovunque, però, i valori supereranno i 35 gradi.

Nel nord Italia, pressione stabile su tutti i settori. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni; isolati temporali sui rilievi orientali.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Punte massime di 31°C.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima più caldo.