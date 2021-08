Ultimi giorni di caldo anche se meno intenso e dalla prossima settimana arrivano temperature più miti. Per la giornata di mercoledì in arrivo temporali sul Lazio interno, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania interna,

Basilicata. Locale instabilità pure sulla Sardegna orientale. Tempo soleggiato altrove, Sicilia compresa, con cielo sereno o poco nuvoloso. Mari localmente mossi, soprattutto i bacini settentrionali.

MERCOLEDI 25 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con temporali sparsi sul Piemonte occidentale e settentrionale. Sulle zone pianeggianti il sole sarà più prevalente.Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di rovesci temporaleschi sin dal mattino su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e pure sul Lazio centro- orientale. Sole altrove.Sud: La giornata trascorrerà con un deciso aumento della nuvolosità sugli Appennini e in Puglia, zone dove non si possono escludere delle precipitazioni temporalesche. Soleggiato altrove.

GIOVEDI’ 26 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno salvo per più nubi sui confini alpini orientali.Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 26 e 31 gradi.Sud: La giornata trascorrerà con locali piogge o anche temporali ancora possibili sulla Puglia. Sul resto delle regioni il cielo sarà a tratti irregolarmente nuvoloso o localmente sereno.

VENERDI’ 27 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo a tratti temporalesco su Triveneto, soprattutto sull’Emilia Romagna. Per il resto avremo nubi irregolari, ma un tempo più asciutto.Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata, poi, nel pomeriggio tenderà a peggiorare fortemente sulle Marche con l’arrivo di piogge intense e temporali.Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.