Per sabato 4 settembre probabili temporali

Un fine settimana nel segno delle condizioni variabili in Sicilia

Previsto caldo estivo ma anche piogge e, nella giornata di sabato 4 settembre, temporali

Il sereno dovrebbe tornare domenica 5 settembre

Temperature stabili, ancora tipicamente estive, possibili piogge e temporali soprattutto nella giornata di sabato. Queste, in estrema sintesi, le previsioni meteo in Sicilia per il 3 e del 4 settembre mentre per domenica 5 torna il sereno.

Condizioni, dunque, variabili nella zona settentrionale dell’isola. Per venerdì 3 settembre cielo nuvoloso in mattinata con possibili piogge nel Palermitano. Precipitazioni che potrebbero poi interessare il Messinese. Non dovrebbero, però, essere di grande intensità con fronte nuvoloso che si attenuerà in serata.

Venti moderati settentrionali sui settori ionici, in rapida attenuazione; da deboli a moderati prevalentemente sud-orientali, fino a localmente forti sulla Sicilia occidentale nella seconda parte della giornata; da deboli a moderati secondo regime di brezza, altrove.

Mari localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Tirreno settore Ovest e lo Ionio al largo, quest’ultimo con moto ondoso in attenuazione.

Temperature estive

Massime stabili con 33 gradi a Catania, 32 a Palermo, 29 a Messina. Caldo anche nel Trapanese, previsti 33 gradi, 30 gradi anche nel Siracusano, nell’Agrigentino e nel Nisseno, 28 nell’Ennese e nel Ragusano.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto e da precipitazioni a carattere sparso, segnatamente sulle Alpi occidentali e in Liguria.

Al centro giornata contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni e dall’arrivo di precipitazioni sul sassarese, anche temporalesche. Venti meridionali.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso salvo per più nubi sugli Appennini, ma innocue. Temperature massime tra 25 e 32 gradi.

Il quadro meteorologico per la giornata del 4 settembre prevede più instabilità con probabili temporali nell’Ennese e nel Trapanese. Precipitazioni isolate sulla Sicilia settentrionale, dunque, nel Palermitano, Catanese e Messinese nelle ore pomeridiane. Situazione, poi, in miglioramento verso le ore serali anche se nel Messinese potrebbero esserci ulteriori rovesci temporaleschi.

Venti moderati ovunque. Mari da poco mossi a mossi un po’ ovunque.

I valori massimi tornano a salire. Nel Palermitano previsti 35 gradi, 34 a Catania, 31 a Messina e Trapani. Nel Siracusano previsti 30 gradi, 29 nel Nisseno, 28 nel Ragusano e nell’Agrigentino, 27 nell’Ennese.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso e da isolati rovesci sui settori alpini centro-occidentali, sarà più asciutto altrove. Clima mite.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di rovesci e temporali su Lazio, bassa Toscana, Marche meridionali, Abruzzo e Molise. Nubi sparse altrove, ma sereno in Sardegna.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con rovesci temporaleschi anche forti in Puglia, Campania, Basilicata ed in parte della Calabria. Venti dai quadranti meridionali.