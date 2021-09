Temperature estive anche per il 3 settembre

Ancora giornate estive in Sicilia con cielo poco nuvoloso e temperature nella media stagionale

Farà comunque caldo, a Palermo previsti 33 gradi di temperatura percepita, 32 a Catania, 31 a Messina

Per venerdì 3 settembre condizioni meteo ancora favorevoli con valori massimi stabili

Sole o al massimo poco nuvoloso in Sicilia per le giornate del 2 e del 3 settembre con temperature estive nella norma del periodo. Queste le previsioni meteo nell’isola.

Per giovedì 2 settembre, dunque, il sole sarà protagonista con alcune velature al mattino. Nel pomeriggio alcuni addensamenti nuvolosi nelle zone dell’Ennese e del Siracusano che però non dovrebbero portare ad alcuna precipitazione.

Venti moderati settentrionali sui settori ionici, da deboli a moderati prevalentemente sud-orientali, altrove. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Temperature stabili

Nessuna ondata di calore prevista nelle tre città campione nell’avviso 192 della protezione civile regionale. A Palermo previsti 33 gradi di massima percepita, a Catania 32, a Messina 31.

Temperature stabili nel resto dell’isola con 32 gradi previsti nel Nisseno, 31 nel Trapanese, 30 nell’Agrigentino, 29 nel Siracusano, 28 nell’Ennese, 27 nel Ragusano.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso, poi verso sera tenderà a peggiorare sul Piemonte occidentale con l’arrivo di precipitazioni in tarda serata.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Nubi irregolari in Sardegna.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno praticamente su tutte le regioni. Temperature massime tra 23 e 31°C.

Per venerdì 3 settembre

Sole o al massimo poco nuvoloso in Sicilia per venerdì 3 settembre. Venti tra deboli e moderati. Mari da calmi a quasi calmi ovunque, poco mossi nel Trapanese al mattino con situazione in evoluzione durante il giorno. Lieve peggioramento nelle ore pomeridiane nel Trapanese con mari mossi, nell’Agrigentino poco mossi.

Le temperature oscilleranno tra i 33 gradi del Trapanese ed i 28 gradi dell’Ennese.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto e da precipitazioni a carattere sparso, segnatamente sulle Alpi occidentali e in Liguria.

Nelle regioni centrali giornata contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni e dall’arrivo di precipitazioni sul sassarese, anche temporalesche. Venti meridionali.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso salvo per più nubi sugli Appennini, ma innocue. Temperature massime tra 24 e 32 gradi.