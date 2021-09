Temperature calde ma in leggera diminuzione soprattutto nelle ore serali e tempo stabile per la giornata di mercoledì e giovedì.

Mercoledì 1 settembre

Sulle regioni meridionali il mese di settembre si apre all’insegna del tempo stabile, in un contesto termico tardo-estivo. Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, al pomeriggio è atteso il consueto sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle aree interne della Sicilia.

Temperature in flessione nell’entroterra campano, pressoché stazionarie altrove. Venti deboli o moderati da O-NO. Mari poco mossi.

Giovedì 2 settembre

L’anticiclone torna a consolidarsi anche al Sud Italia, favorendo condizioni di tempo stabile e cieli in prevalenza poco nuvolosi o al più a tratti velati sulla Sicilia.

Temperature senza eccessi e non lontane dalle medie climatiche di fine estate: notti nel complesso ‘fresche’, massime prevalentemente comprese tra 25 e 28°C lungo le coste e fino a 30-32°C in pianura. Venti deboli o moderati, prevalentemente disposti dai quadranti nordorientali. Mari: mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia con rinforzi ad Ovest di Malta; basso Tirreno poco mosso ancora a tratti mosso dirimpetto le coste siciliane, specie sul Palermitano.

Venerdì 3 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico; sull’area dello Stretto giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4500 metri. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso.

La settimana

Dopo un weekend termicamente gradevole e improntato alla genesi di locali rovesci temporaleschi per l’afflusso di correnti più fresche dall’Europa centro-settentrionale, tra martedì 31 e giovedì 2 settembre la rimonta dell’alta pressione garantirà il ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutti i settori della Sicilia, favorendo peraltro un generale rialzo delle temperature, che si riporteranno su valori tardo-estivi; faranno eccezione solo locali annuvolamenti in sviluppo nelle aree interne montuose e qualche banco di nubi basse qua e là lungo il versante tirrenico. Si tratterà di una fase interlocutoria, che verrà seguita da un nuovo peggioramento del tempo nel corso del weekend a partire dal Sud Italia.