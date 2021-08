Regge quasi ovunque la tregua dall'afa

Sole e caldo in Sicilia per la giornata del 27 agosto

Non sono previste ondate di calore anche se nel Siracusano sono previsi 36 gradi

Temperature in lieve risalita per il 28 ma senza sconvolgimenti

Torna il sole quasi ovunque ed il caldo di stagione continua senza sosta ma le temperature sono sostanzialmente stabili in Sicilia per le giornate del 27 e del 28 agosto e l’afa continua la sua tregua quasi ovunque. Non sono previste, infatti, ondate di calore.

Dal punto di vista meteo, le previsioni indicano per venerdì 27 agosto cielo sereno nella maggior parte delle località dell’isola. Sono attese leggere piogge nel Messinese nelle prime ore del mattino.

Poi situazione in miglioramento nel corso della giornata.

Venti deboli di direzione variabile. Mari da quasi calmi a poco mossi, a tratti, nel Trapanese, mossi.

Nessuna ondata di calore

Valori massimi in lieve flessione in Sicilia per il 27 agosto. Nelle tre città campione, ovvero Palermo, Catania e Messina, non sono previste ondate di calore. Lo annuncia l’avviso 186 della protezione civile regionale. Previste temperature massime di 33 gradi nel Palermitano e nel Catanese e di 32 nel Messinese.

Ma farà molto caldo nel Siracusano: previsti 36 gradi. Poi, 31 nel Nisseno e nell’Agrigentino, 30 nel Ragusano, 28 nell’Ennese e nel Trapanese.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo a tratti temporalesco sul Triveneto, soprattutto sull’Emilia Romagna. Per il resto avremo nubi irregolari, ma un tempo più asciutto.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata, poi, nel pomeriggio tenderà a peggiorare fortemente sulle Marche con l’arrivo di piogge intense e temporali.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Per il 28 agosto i valori tornano a salire anche se di poco

Cielo sereno o poco nuvoloso per la giornata di sabato 28 agosto. Venti moderati, mari da poco mossi a mossi quasi ovunque, quasi calmi nell’area ionica.

Le massime previste oscillano tra i 36 gradi del Siracusano ai 28 dell’Ennese. A Catania previsti 35 gradi, a Palermo 32, a Messina 33.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un cielo con molte nubi al Nordest e con qualche precipitazione sui rilievi del Triveneto. Sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Nel centro, la giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di alcune piogge o rovesci dalle Marche al Molise, in Toscana e in Umbria, anche con temporali localmente molto intensi. Più sole altrove.

Ed infine, nel resto del sud, la giornata trascorrerà con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso sulla Puglia e sulle coste tirreniche dove potrebbe piovere. Sul resto delle regioni sarà poco nuvoloso.