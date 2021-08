Temperature calde ma non in modo insostenibile, e tempo stabile per la giornata di lunedì e martedì. Stop alle piogge al Nord ma anche alle sia pur lievi instabilità al Sud. Sicilia in piena estate con previsione di bel tempo per le prossime ore e almeno fino a 3 giorni.

Queste le previsioni del IlMeteo.it fino a mercoledì prossimo.

LUNEDI’ 30 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da una certa instabilità sulle Dolomiti bellunesi e in Val Pusteria (Alto Adige) e poi sulle pianure friulane. Nubi sparse sul resto delle regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 24 e 29°C. Sud: La giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio aumenteranno le nubi su Basilicata e Puglia, ma senza piogge, sarà sempre soleggiato altrove.

MARTEDI’ 31 AGOSTO

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo al mattino, poi, nel pomeriggio peggiorerà sui rilievi del Triveneto. Sole prevalente altrove; mari poco mossi. Centro: La giornata sarà contraddistinta subito da piogge in Versilia, poi temporali potranno interessare Umbria e Marche, localmente la Toscana. Altrove, nubi sparse, ma sereno in Sardegna. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto una maggior presenza di nubi sul tarantino, ma saranno innocue.

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 25 e 28°C. Centro: La giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio nubi irregolari sulle zone interne, ma senza piogge, sarà sempre soleggiato altrove Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno salvo più nubi sugli Appennini e sulla Puglia, ma con rare precipitazioni associate.