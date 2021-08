Corsia preferenziale agli imbarchi per i volontari impegnati

“Sento il dovere istituzionale di porgere sentiti ringraziamenti, a nome di tutto il sistema regionale di protezione civile, per la fattiva collaborazione prestata per il passaggio dei numerosi volontari e dei mezzi provenienti dalle regioni del nord. Avete così consentito il libero, gratuito ed agevolato transito delle colonne mobili regionali di protezione civile che ci hanno supportato con perizia e impegno durante il periodo dell’emergenza incendi. Tale vostra sensibilità, peraltro già manifestata in occasione dell’emergenza covid vi inserisce a pieno titolo nel sistema nazionale di protezione civile, e consente a noi di poter continuare a contare sul vostro sostegno”. È quanto si legge nella nota che Salvatore Cocina, capo del dipartimento regionale della Protezione civile della Regione Siciliana, ha inviato al presidente del gruppo Caronte & Tourist, Olga Mondello Franza.

Il gruppo: “Solo il nostro dovere”

“Abbiamo solo fatto la nostra parte – scrive in risposta il presidente del gruppo C&T che ha voluto a sua volta fare dei ringraziamenti -. Grazie ai volontari, ai tecnici e a tutti coloro che sotto il puntuale e sapiente coordinamento della protezione civile hanno generosamente e duramente lavorato per limitare i danni causati dalla irresponsabile e criminale azione di persone o gruppi organizzati che non amano la Sicilia”.

Dal 2 agosto subito in attività

Lo scorso 2 agosto, non appena decretato lo stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile in conseguenza della gravissima emergenza incendi in Sicilia, Caronte & Tourist aveva immediatamente messo a disposizione le proprie navi e predisposto una corsia preferenziale a Villa San Giovanni per facilitare l’imbarco dei 130 volontari e dei 58 mezzi al seguito provenienti da Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.

Il piano scattato ad inizio mese

