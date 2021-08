per lo stretto di Messina

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni, “si segnalano rallentamenti con code, poiché i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono attestati oltre le tre ore”. Lo rende noto l’ANAS.

2 km di code

“Gli incolonnamenti – prosegue la nota dell’Anas – hanno raggiunto i 2 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria”.

A luglio 2021 traffico in aumento

Continua l’incremento del traffico sull’intera rete Anas trainato dagli spostamenti per le vacanze estive, in particolare verso le località dell’italia Meridionale.

L’indice di Mobilità Rilevata registra a luglio 2021 un aumento del +10% rispetto al mese precedente e del +7% nei confronti dello stesso periodo dell’anno scorso. I dati sono forniti dall’Osservatorio del Traffico di Anas(Gruppo Fs Italiane) che rileva come le migliori performance rispetto a giugno 2021 risultino sulle reti stradali del Sud (+14,5%) e Sicilia (+14%). In particolare queste due macroaree evidenziano un trend di crescita doppio delle altre: Nord (+7%), Centro (+8%) e Sardegna (+6,5%).

I record

Le arterie più trafficate per macroarea sono risultate: la ’A2 “Autostrada del Mediterraneo” con 116milapassaggi a Salerno il 31 luglio. In Sicilia la A19 “Palermo–Catania” con 85mila passaggi sul ramo A19 Dir presso Palermo il 30 luglio.

Due nuove gare d’appalto

Ieri l’Anas ha annunciato il via due importanti gare d’appalto in Sicilia: la prima per la realizzazione della variante Vittoria-Comiso sulla Statale 115 (importo complessivo dell’investimento pari a quasi 164 milioni di euro); la seconda per la realizzazione dell’ultimo tratto della statale Licodia Eubea-Libertinia (importo complessivo dell’investimento pari a quasi 220 milioni di euro).

