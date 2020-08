Traffico Anas

A Villa San Giovanni è stata decretata la “fase 3” dell’emergenza relativa alla gestione degli imbarchi, poiché l’attesa per imbarcarsi verso la Sicilia ha raggiunto le tre ore.

I veicoli sono in coda sulla terza carreggiata dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento allo svincolo di Villa. Traffico intenso ma scorrevole sul resto dell’autostrada.

L’esodo estivo blocca le strade ogni anno, ma nel 2020, ai tempi del Covid19, ancora di più. Davvero numerosi gli italiani ed i siciliani, che a causa delle restrizioni imposte a motivo della pandemia, hanno scelto di privilegiare un turismo di prossimità, rimanendo nel Bel Paese o comunque andando in vacanza in località non troppo lontane da casa.

Anche in questo fine settimana l’Anas ha assicurato il monitoraggio h24 della rete attraverso le sale operative, il dispiegamento dei cantonieri e l’impiego di molteplici canali di diffusione delle notizie sul traffico.