Tra venerdì e sabato si è registrato sulle strade e le autostrade italiane un aumento dei volumi di traffico del 4% rispetto allo scorso fine settimana. Lo rende noto l’Anas ricordando che il terzo fine settimana dell’esodo estivo, contrassegnato dal bollino nero, è stato caratterizzato da traffico intenso sia nella giornata di sabato, anche a causa del maltempo che ha interessato in particolare Calabria e Sicilia, sia nella mattinata di domenica. A Villa San Giovanni, per gli imbarchi verso la Sicilia, si sono registrate attese fino a 4 ore mentre sull’A2 nella sola giornata di sabato a Salerno, all’imbocco dell’arteria, sono transitati oltre 107mila veicoli segnando una crescita dei volumi di traffico del +33% rispetto a sabato 10 agosto 2019 e del +6% rispetto a sabato 1 agosto 2020. Incremento del traffico anche ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, sulla Romea in Emilia-Romagna e Veneto, su tutta la SS16 “Adriatica”, sulle statali in direzione del Trentino Alto Adige, in Liguria sulla strada statale Aurelia, sulla E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, sulla Pontina nel Lazio.

Lunghe colonne di mezzi in autostrada per raggiungere la Sicilia hanno caratterizzato, dunque, questi giorni. L’esodo estivo ha mostrato i suoi effetti per tyutto il fine settimana appena finito, il primo da bollino nero e quello di ‘ingresso’ nella settimana di ferragosto. Iniziano le ferie per tantissime persone che si sono dunque messe in viaggio per raggiungere la nostra Isola.

Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” sonpo statis egnalati fino a notte fonda rallentamenti con code, in direzione sud, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni dove, sin da questa mattina, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si sono attestati oltre le tre ore per tornare a livelli accettabili solo lunedì mattina.

Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 5 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni.

Lungo tutti il resto dell’A2, invece, il traffico risulta intenso ma scorrevole.

Traffico dunque davvero intenso in direzione della Sicilia. Tra le altre strade molto trafficate anche la A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, incolonnamenti sono stati registrati lungo la tangenziale che da Catania porta in direzione Siracusa. E’, comunque,m finito senza incidenti gravi il weekend critico per chi si sposta in auto verso le località di vacanza.

L’esodo estivo blocca le strade ogni anno, ma nel 2020, ai tempi del Covid19, ancora di più. Davvero numerosi gli italiani ed i siciliani, che a causa delle restrizioni imposte a motivo della pandemia, hanno scelto di privilegiare un turismo di prossimità, rimanendo nel Bel Paese o comunque andando in vacanza in località non troppo lontane da casa.

Anche in questo fine settimana l’Anas ha assicurato il monitoraggio h24 della rete attraverso le sale operative, il dispiegamento dei cantonieri e l’impiego di molteplici canali di diffusione delle notizie sul traffico.