Allerta gialla in Sicilia per l’arrivo di temporali in tutta l’isola

Temperature massime, però, rimangono stabili

Piogge e temporali con allerta gialla in Sicilia. La giornata di sabato 4 settembre è caratterizzata da precipitazioni sparse in tutta l’isola. Queste condizioni meteo dureranno per quasi tutta la giornata e solo nelle ore serali la situazione dovrebbe migliorare.

La protezione civile regionale ha diramato a tal proposito un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico dove viene indicata l’allerta gialla in tutta la Sicilia. Previste piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali.

Venti localmente forti sud-occidentali mentre i mari si segnala localmente molto mosso il Tirreno meridionale.

Temperature massime stabili

Temperature massime in locale sensibile diminuzione sui settori tirrenici. Lo conferma in parte l’avviso relativo alle ondate di calore e rischio incendi diramato sempre dalla protezione civile regionale (il numero 194) che indica valori massimi a Palermo e Catania di 34 gradi percepiti. A Messina sono previsti 30 gradi. Nessuna ondata di calore indicata nelle tre città campione.

Nonostante i rovesci temporaleschi previsti, nel resto dell’isola sono previsti 30 gradi nel Trapanese e nell’Agrigentino, 29 nel Siracusano e nel Nisseno, 28 nel Ragusano, 25 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso e da isolati rovesci sui settori alpini centro-occidentali, sarà più asciutto altrove. Clima mite.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di rovesci e temporali su Lazio, Marche meridionali, Abruzzo e Molise. Nubi sparse in Toscana, poco nuvoloso in Sardegna.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con rovesci temporaleschi anche forti in Puglia, Campania, Basilicata ed in parte della Calabria. Venti dai quadranti meridionali.

Per domenica 5 settembre schiarite

Le condizioni meteo in Sicilia prevedono un miglioramento generale per domenica 5 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso nelle ore mattutine con possibili precipitazioni di lieve entità nel Messinese. Nel pomeriggio il sole si farà largo anche se nel Palermitano e nell’entroterra dell’Agrigentino il cielo sarà nuvoloso. In serata le nuvole torneranno con possibili piogge anche nel Palermitano. Venti deboli e moderati, mari da quasi calmi a poco mossi.

Temperature tutto sommato stabili e quindi ancora estive. Catania, Agrigento e Siracusa con 33 gradi saranno le città più calde e generalmente valori massimi prossimi ai 30 gradi nelle altre province.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso sui settori alpini centro-occidentali, anche con isolati temporali pomeridiani, sole altrove. Temperature stazionarie.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni, salvo temporali sul frusinate.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con un tempo instabile sulla Puglia centro- meridionale, in Lucania e sulla Calabria, sul resto delle regioni peninsulari avremo nubi sparse.