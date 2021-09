Per venerdì 17 settembre, massime ancora in aumento

Per il 16 settembre si sfioreranno i 35 gradi nel Siracusano

Caldo, sole e temperature in aumento. L’estate non abbandona la Sicilia e per le giornate del 16 e del 17 settembre le previsioni Meteo confermano questa tendenza.

Giovedì 16 settembre prevede condizioni meteorologiche contraddistinte da bel tempo. Soleggiato ovunque. Cieli al massimo poco nuvoloso per tutta la giornata.

Venti in prevalenza deboli dai quadranti meridionali, tendenti a rinforzare fino a tesi su zona occidentale. Mari da calmi a poco mossi; tendente a molto mosso il Tirreno meridionale settore ovest.

Farà caldo in Sicilia, soprattutto nel Siracusano. Previsti 34 gradi. Attesi 33 gradi nel Catanese e nel Palermitano, 32 nel Trapanese, 31 nel Nisseno, 30 nel Ragusano, 29 nell’Agrigentino, 28 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Nord, la giornata sarà caratterizzata da rovesci temporaleschi a tratti intensi che dal Nordovest si porteranno a macchia di leopardo verso il Nordest, soprattutto sul Triveneto.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dallo scoppio di temporali anche forti sulla Toscana e da un cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Venti meridionali.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, meno in Calabria.

Per venerdì 17 settembre, massime ancora in aumento

Il quadro Meteo di venerdì 17 settembre prevede cielo sereno o poco nuvoloso nella gran parte dell’isola, leggermente coperto nel Palermitano, Nisseno, Trapanese e Messinese. Non sono previste precipitazioni.

Venti da deboli e moderati. Mari da quasi calmi a poco mossi quasi ovunque. Mosso il Tirreno meridionale settore ovest.

Temperature in ulteriore risalita. Sarà ancora il Siracusano ad essere la città più calda: previsti 37 gradi, Palermo e Catania 34, Messina 33, Trapani e Caltanissetta 31, Ragusa 30, Agrigento ed Enna 29.

Nel nord Italia, giornata caratterizzata da temporali sul Friuli Venezia Giulia, in mattina, poi sprazzi di sole si alterneranno a nuove possibilità temporalesche, diffuse dal tardo pomeriggio.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da una mattinata instabile e con temporali in Toscana, Lazio e Umbria. Nel pomeriggio tempo più soleggiato anche se con molte nubi. Venti di Scirocco.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso, ma asciutto, su Campania, Basilicata e Puglia, sereno o poco nuvoloso invece sul resto delle regioni. Venti deboli.