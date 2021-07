Ma rischio alto incendi nell'Ennese e nel Ragusano

Caldo ma senza temperature record o ondate di calore anomale per il 16 luglio

Per il 17 luglio potrebbero esserci alcune precipitazioni nelle zone settentrionali dell’isola

Continua la tregua dall’afa in Sicilia. Anche per il 16 e 17 luglio, infatti, non sono previste temperature record. Ci sarà il caldo, quello stagionale, e potrebbero esserci anche delle lievi precipitazioni nel Palermitano e nel Trapanese nella mattinata del 16 luglio. Nel resto della giornata i cieli saranno soleggiati ovunque.

I venti soffieranno con intensità tra il debole ed il moderato. I mari saranno in mattinata quasi calmi mentre nel pomeriggio saranno anche poco mossi o mossi.

Sempre per il 16 luglio, le città più calde saranno Catania e Caltanissetta con 31 gradi. Non sono previste allerte per ondate di calore anomalo.

Rischio incendi nell’Ennese e nel Ragusano

Rischio incendi elevato e allerta rossa nell’Ennese e nel Ragusano per la giornata del 16 luglio. Preallerta arancione e pericolosità media nelle altre province dell’isola. Così il bollettino 144 della protezione civile regionale sul rischio incendi.

Nel resto d’Italia

Al nord rovesci temporaleschi su Alpi, Prealpi, al Nordovest al mattino e poi diffusi sull’Emilia Romagna. Molte nubi sul resto delle regioni con piogge sparse sul Veneto. Venti settentrionali. Al centro, la giornata sarà caratterizzata dapprima da un tempo soleggiato, poi dall’arrivo di temporali forti su Toscana, Umbria e Marche, Lazio interno e poi Abruzzo e Molise, sole in Sardegna.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su Gargano, Basilicata e Salernitano, sereno su Calabria con poche nubi altrove.

Per sabato 17 luglio probabili piogge

Giornata soleggiata quella di sabato 17 luglio ma nel Palermitano e nel Trapanese potrebbero esserci anche precipitazioni mattutine che potrebbero estendersi nelle ore pomeridiane anche nel Messinese, Catanese e Siracusano. Più in generale potrebbero esserci rovesci nella zona settentrionale dell’isola.

Temperature oscilleranno tra i 33 gradi di Catania, 31 di Messina, 29 di Palermo. Venti di intensità forte nell’Agrigentino, moderato e debole altrove. Mari da quasi calmo a poco mosso e poi più intenso; agitato nelle Egadi.

Nel nord Italia, la giornata sarà contraddistinta da piogge sul Friuli Venezia Giulia e al mattino in Romagna, cielo coperto sul resto del Nordest e sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Al centro la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con alcuni temporali sulle Adriatiche, poi i rovesci anche con grandine e nubifragi potranno interessare gran parte delle regioni. Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata, poi, dal pomeriggio, rovesci temporaleschi interesseranno Basilicata, Campania, Calabria interna.