Per venerdì 16 luglio sono previste temperature più miti

Per il 15 luglio tregua dall’afa, temperature meno calde, poche nuvole nel Palermitano

Nell’Agrigentino previsti 34 gradi con rischio incendi alti

Per il 16 luglio temperature ancora più miti nell’Isola

Tregua dall’afa e temperature meno calde in Sicilia per le giornate del 15 e del 16 luglio. Nello specifico, per la giornata del 15 luglio si attenuano anche le ondate di calore: scompaiono le allerte nelle tre città più grandi.

Al livello meteorologico, poche nuvole nel Palermitano che scompariranno già nel primo pomeriggio. Nel resto dell’isola il cielo sarà soleggiato. Temperature in ribasso, sicuramente meno calde.

Nell’Agrigentino sono previsti 34 gradi, nel Nisseno 32 e nel Catanese. Un grado in meno nel Palermitano. Generalmente temperature sui 30 gradi ed inferiori.

Venti moderati, mari poco mossi ovunque tendenti al quasi calmo.

Allerta incendi alta nell’Agrigentino

La protezione civile nel suo bollettino quotidiano (il 143) sulle ondate di calore e rischio incendi indica pericolosità alta e livello di allerta rosso nell’Agrigentino. Nelle altre province dell’isola, invece, livello di preallerta arancione e pericolosità media.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di precipitazioni sui settori alpini, prealpini e in tarda serata sul Triveneto. Altrove, cielo parzialmente nuvoloso. Al centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con più nubi sulle regioni adriatiche e in Umbria, più sereno sul resto dei settori.

Nel resto del sud, invece, la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 25 e 32 gradi.

Per venerdì 16 luglio, temperature più miti

Giornata tipicamente estiva quella del 16 luglio ma più mite. Nel Trapanese e nel Palermitano è prevista una mattinata con cielo variabile e possibili precipitazioni. Ma già dal pomeriggio ci sarà sole come nel resto dell’isola.

Previste temperature ancora in ribasso e quindi più miti. Nell’Agrigentino sono previsti 32 gradi così come nel Catanese e nel Ragusano. Trentuno nel Nisseno.

Venti moderati ovunque. Mari da quasi calmo a poco mosso ma punte molto mosse nelle Egadi nel Trapanese.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da rovesci temporaleschi su Alpi, Prealpi, zone limitrofe e in Romagna, nubi sparse e isolate precipitazioni sul resto dei settori, come in pianura. Al centro, dapprima da un tempo soleggiato, poi dall’arrivo di temporali forti su Toscana, Umbria e Marche e parte del Lazio interno, sole altrove. Temperature massime tra 25 e 28 gradi. Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su Gargano, Basilicata e Salernitano, sereno su Calabria, con poche nubi altrove.