Nubi in aumento ma senza piogge in Sicilia per mercoledì 19 gennaio. Le previsioni Meteo indicano anche la probabile assenza di precipitazioni nell’isola ma sono attesi peggioramenti nel corso della giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Temperature rimangono stabili

Nessuna grossa novità dal punto di vista delle temperature nei nove capoluoghi dell’isola. Le massime oscillano tra gli 8 ed i 14 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 14 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 14 a Palermo, 10 a Ragusa, 14 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di foschie o nebbie sulle zone pianeggianti, ma sopra di esse il cielo si presenterà sereno o con nubi sparse sulle coste adriatiche.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso in Sardegna, sul basso Lazio e sul grossetano, più sereno sul resto delle regioni. Temperature massime tra 8 e 13°.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le altre regioni. Venti variabili.

Per giovedì, possibili piogge nella zona nord orientale

Potrebbero arrivare le piogge nel Messinese e nel Catanese per la giornata di giovedì 20 gennaio. Qualche pioggia occasionale potrebbe manifestarsi anche nell’Agrigentino, Nisseno e Siracusano.

Altrove asciutto ma cieli nuvolosi. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto in Liguria e sul Veneto, con nubi sparse sul resto della pianura e sereno sulle Alpi. Temperature massime comprese tra 4 e 10 gradi.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da nubi e piovaschi su Toscana, Umbria e alto Lazio, sul resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Venti occidentali.

Resto del sud: La giornata sarà caratterizzata da nubi irregolari su Campania e Calabria, qui con qualche piovasco. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà in prevalenza sereno.