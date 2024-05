Massime tra i 27 ed i 33 gradi

Tempo instabile con piogge e schiarite quasi ovunque. Rimangono estive e più alte della media del periodo le temperature. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per sabato 18 maggio.

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Rimangono pressoché stazionarie le temperature anche se in alcune città i valori si alzeranno ulteriormente. Massime comprese tra i 27 ed i 33 gradi.

Previsti 31 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 32 a Catania, 28 ad Ennaa, 29 a Messina, 29 a Palermo, 31 a Ragusa, 33 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione aumenta un po’ sulle nostre regioni e così in questa giornata il tempo sarà in gran parte soleggiato. Soltanto sulle Alpi occidentali e a tratti fino in pianura sul Piemonte arriveranno delle precipitazioni a carattere irregolare, temporalesche. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno generalmente poco mossi o calmi. Clima mite.

Centro e Sardegna. Tempo che peggiora parzialmente sulle nostre regioni, infatti la giornata sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare con nuvolosità diffusa dal basso Lazio verso l’Abruzzo e il Molise interni, ma senza precipitazioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi.

Sud e Sicilia. La pressione diminuisce un po’ pertanto la giornata sarà caratterizzata da un modesto peggioramento del tempo che dalla Sicilia si estenderà alla Campania. Sono attese occasionali veloci precipitazioni, soprattutto lungo le coste. Altrove avremo un cielo spesso nuvoloso o molto nuvoloso, ma asciutto. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari che risulteranno mossi. Clima a tratti caldo.

Domenica 19 maggio

L’alta pressione interessa gran parte della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.

Nord. La pressione è pressoché stabile sulle regioni di conseguenza la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o molto nuvoloso. Da segnalare l’arrivo di rovesci o temporali, nel pomeriggio, sugli Appennini emiliani e in Romagna. Venti deboli meridionali, mari generalmente calmi e clima a tratti molto mite.

Centro e Sardegna. Perturbazione in arrivo sulle nostre regioni per cui sin dal mattino ci saranno precipitazioni sparse, localmente intense, tra Toscana e Lazio. Nel corso del giorno tenderà a peggiorare diffusamente con rovesci o temporali con grandine su gran parte dei settori, ma meno lungo le coste adriatiche. Anche in Sardegna avremo un tempo molto instabile. Venti meridionali, clima a tratti caldo.

Sud e Sicilia. Un corpo nuvoloso instabile raggiunge alcune regioni nel corso del mattino pertanto sono previste piogge o locali temporali in Sicilia, Campania, sugli Appennini e sulla Puglia, specie settentrionale. Altrove avremo una nuvolosità sempre ben presente. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, il clima risulterà ancora caldo. I mari saranno localmente mossi.