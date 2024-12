Un campo di alta pressione si sta espandendo sulla Sicilia, portando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le ultime nuvole residue interessano principalmente i versanti settentrionali delle catene montuose nel nord dell’isola. Dopo le piogge e i temporali di domenica, il cielo si presenta in genere poco nuvoloso sia lunedì che oggi, ma potrebbe anche proseguire.

Temperature fresche in avvio di settimana

Le temperature mattutine registrano valori freschi in tutta la regione: 9°C a Palermo, 8°C a Messina e Siracusa, 7°C a Caltanissetta, 5°C a Catania e Ragusa, e addirittura 3°C ad Enna. Trapani e Agrigento risultano leggermente meno fredde, con 11°C e 10°C rispettivamente. Il clima rimane piuttosto fresco, con venti moderati da nord/nord-est e mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni per mercoledì 18 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni per giovedì 19 dicembre

Le infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Like this: Like Loading...