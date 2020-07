Le previsioni in sicilia

Avvio di weekend all’insegna della stabilità e del bel tempo sulle nostre regioni meridionali, ancora protette da un campo di alta pressione.

Temperature in ulteriore lieve rialzo tra Calabria e Sicilia con picchi localmente superiori ai 35°C in pianura. Venti in rotazione e rinforzo da Libeccio e Ponente a partire dalla Campania e dall’alta Calabria tirrenica, ancora a regime di brezza in Sicilia. Mari poco mossi.