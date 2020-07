Le previsioni in sicilia

Lo scenario meteorologico di stampo prettamente estivo sull’Italia meridionale sotto l’egida dell’anticiclone, cui si associa il crescente afflusso di masse d’aria calda dal Nord Africa. Avvio di giornata all’insegna di cieli sereni su sulla Sicilia.

Temperature in nuovo rialzo: caldo in intensificazione nelle aree di pianura non mitigate dalle brezze marine, con picchi di 35-36°C nella Piana di Catania e tra Casertano, Piana di Nola e Beneventano.

Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi.