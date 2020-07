Le previsioni in sicilia

L’ anticiclone dà il via a un weekend stabile e ampiamente soleggiato. Cieli dunque in prevalenza sereni o poco nuvolosi salvo i consueti addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi montuosi.

Temperature in lieve rialzo massime nell’intorno dei 27-30°C lungo le coste, fino ai 31-33°C in pianura. Ventilazione debole a prevalente regime di brezza, salvo locali rinforzi da Ponente sul Canale di Sicilia. Mari: Ionio calmo o quasi calmo, Tirreno e Canale di Sicilia poco mossi.