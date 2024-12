Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione sabato 14 dicembre garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni di domenica 15 dicembre

L’alta pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Schiarite in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Ancora instabilità in Sicilia

Durante i prossimi giorni rovesci a carattere intermittente interesseranno in special modo Campania, Sicilia centro-occidentale e medio-alta Calabria tirrenica; meglio altrove, con nuvolosità irregolare e pochi episodi piovosi. Le temperature rimarranno in linea con le medie climatiche tipiche del periodo; infatti, i fenomeni assumeranno carattere nevoso dalle quote di media montagna. Ventilazione in generale rinforzo. Graduale miglioramento previsto mercoledì, quando è atteso un breve ritorno dell’alta pressione sulle regioni meridionali, tuttavia, non si esclude il ritorno di piogge diffuse sulla Sicilia, già a partire da giovedì 12.

