Il maltempo arriva in Sicilia nel fine settimana. Come previsto, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 19 ottobre. Per la giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista l’allerta arancione per condi-meteo avverse. In particolare – si legge nell’avviso n.24292 – “per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Venti deboli con scirocco in intensificazione dalla sera a partire dal canale di Sicilia. Temperature in lieve aumento. Secondo i professionisti del settore: “Possibile peggioramento del tempo con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci sparsi. Temperature in lieve aumento, ma in calo da venerdì“.

Sabato 19 ottobre

Per la giornata di oggi, gli esperti di 3bmeteo prevedono un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.