Massime tra i 26 ed i 32 gradi

La coda di una perturbazione si allontana rapidamente verso sud est rinnovando una modesta instabilità in Sicilia per la giornata di mercoledì 13 agosto. I cieli però quasi ovunque saranno sereni e soleggiati. Venti moderati da Nord-Nord-Ovest, temperature stabili ma in tendenza all’aumento seppur poco accentuato.

Temperature in lieve risalita

Il caldo in Sicilia prosegue ma non siamo ai livelli dell’afa che ha caratterizzato le ultime due settimane e mezzo. Massime tra i 26 ed i 32 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 28 a Catania, 26 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo, 29 a Ragusa, 29 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Nubi irregolari giocheranno a nascondino con il sole sui rilievi occidentali, altrove il cielo sarà sereno. Temperature in aumento.

Centro: Un’isolata nuvolosità interesserà, nel corso del giorno, i rilievi appenninici. Sul resto dei settori il cielo si presenterà più sereno.

Resto del Sud: Alta pressione sulle nostre regioni a garanzia di una giornata con cielo sereno o con più nubi soltanto in provincia di Cosenza.

Per giovedì 14 luglio

Pressione in aumento, giornata con sole prevalente salvo addensamenti in sviluppo al pomeriggio sui rilievi con qualche rovescio su quelli della Sicilia. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Torna l’anticiclone africano per cui la giornata si presenterà soleggiata e con temperature massime in aumento con punte fino a 36°C.

Centro: Arriva l’anticiclone africano che garantirà una giornata con tanto sole e temperature massime in aumento con punte di 36 gradi in Toscana.

Resto del Sud: Le nostre regioni sono interessate dall’alta pressione che garantirà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno dappertutto.

Per venerdì 15 luglio

Nord: Riecco l’anticiclone africano. Condizioni di bel tempo prevalente, temporali pomeridiani sulle Alpi orientali; clima via via più caldo.

Centro: L’alta pressione africana torna a interessare le nostre regioni in questa giornata: tanto sole e clima più caldo, 35 gradi a Roma.

Resto del Sud: L’alta pressione africana torna a interessare le nostre regioni in questa giornata: tanto sole e clima più caldo, picchi di 33 gradi.