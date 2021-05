LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Sole e caldo un po’ ovunque domani in Sicilia. La giornata di mercoledì 19 maggio, dunque, conferma il trend che vede sull’isola un clima sempre più primaverile tendente all’estate. Del resto la bella stagione si sta avvicinando sempre più. Pochissime nuvole e prevalentemente soleggiato.

Venti moderati ovunque e temperature in ascesa nelle nove province siciliane. Le minime andranno dai 10 gradi di Caltanissetta ai 16 di Trapani. Le massime, invece, oscilleranno dai 21 gradi di Trapani ai 30 di Siracusa. Temperatura che sarà sfiorata anche a Caltanissetta e Catania. Generalmente la colonnina di mercurio supererà i 25 gradi in molte città.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con piogge e schiarite al Nordest poi nel pomeriggio temporali sui rilievi Lombardi, del Triveneto e sulle rispettive pianure.

In centro, la giornata trascorrerà con piovaschi e schiarite su Toscana, Umbria e coste adriatiche, temporali pomeridiani sugli Appennini e sole su coste tirreniche e in Sardegna.

Nel resto del sud, invece, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per giovedì 20 maggio

Al nord la giornata trascorrerà all’insegna di generali condizioni di bel tempo prevalente, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo per temporali pomeridiani sui monti del Friuli.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, ma nel pomeriggio a causa dei venti di Maestrale si potranno sviluppare dei temporali sui rilievi abruzzesi e laziali.

Al sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da iniziali condizioni di tempo asciutto e soleggiato, poi nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sugli Appennini e zone adiacenti.