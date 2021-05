LE PREVISIONI NELL'ISOLA

La giornata di domani, martedì 18 ottobre, in Sicilia sarà all’insegna del caldo quasi ovunque con un cielo che sarà sereno o, al massimo, poco nuvoloso. Venti tra moderati e deboli soffieranno sull’isola. Le temperature saranno generalmente sulla norma visto il periodo pienamente primaverile ma ci saranno punte di caldo un in quasi tutte le province della Sicilia.

Le minime andranno dai 12 gradi di Palermo ai 16 di Enna e Catania. Le massime, invece, oscilleranno dai 22 gradi di Trapani ai 29 di Ragusa, Caltanissetta e Catania. Anche in altre città ci saranno punte di sole e caldo.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da nubi e precipitazioni alternate a schiarite sul Triveneto montuoso che poi scenderanno sulle relative pianure in serata e nottata. Più sole altrove.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto nubi più compatte in provincia di Pesaro e Urbino nel pomeriggio.Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli.

Per mercoledì 19 maggio

Al nord giornata sarà contraddistinta da una mattinata con piogge e schiarite al Nordest poi nel pomeriggio temporali sui rilievi Lombardi, del Triveneto e sulle rispettive vicine pianure.

Al centro, la giornata trascorrerà con il sole prevalente quasi ovunque. Da segnalare soltanto possibili piogge pomeridiane sulla Toscana e al mattino in Umbria. Clima mite, più caldo in Sardegna.

Al sud, infine, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.