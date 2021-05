LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso in tutta la Sicilia per la giornata di domani, domenica 16 maggio. E le temperature saliranno un po’ rimanendo comunque su valori primaverili.

I venti saranno moderati e gradevoli in tutte le province dell’isola. Le temperature minime andranno dagli 8 gradi di Caltanissetta e Ragusa ai 14 di Messina. I valori massimi si attestano quasi ovunque sopra i 20 gradi con punte massime a Siracusa con 27 gradi. Nel capoluogo aretuseo potrebbero esserci anche punte di caldo più estivo nel corso della giornata.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da una mattinata spesso molto nuvolosa, ma asciutta e da un pomeriggio spesso temporalesco su Alpi, Prealpi e alte pianure. Clima mite.

Al centro, la giornata trascorrerà con la possibilità di qualche annuvolamento compatto associato a qualche piovasco su Toscana, alto Lazio e settori appenninici, sereno in Sardegna.

Nel resto del sud la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto e soleggiato. Il cielo sarà sereno, poco o parzialmente nuvoloso.

Per lunedì 17 maggio

Al nord la giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile su Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e Trentino Alto Adige, altrove il tempo sarà più soleggiato e stabile.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, il cielo si presenterà con nubi sparse su Lazio, Abruzzo e Molise, sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti variabili.

Al sud, infine, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si mostrerà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi, pomeridiane, sulla Calabria.