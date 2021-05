LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Sole in Sicilia ma non sono esclusi annuvolamenti un po’ ovunque con temperature leggermente più basse di oggi. Così la giornata di domani, sabato 15 maggio nell’isola.

Si prevedono anche venti forti nella zona del Messinese, moderati nelle altre province siciliane. Mentre per i mari si segnalano molto mossi i bacini occidentali e localmente molto mosso lo Ionio.

Le temperature reggono ma generalmente saranno leggermente più fresche. Le minime andranno dai 9 gradi di Enna e Caltanissetta ai 16 di Siracusa. Le massime oscilleranno dai 18 di Palermo ai 25 di Catania.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di piogge o temporali sul Triveneto, specie sui settori montuosi. Altrove, tempo più soleggiato e con cielo irregolarmente nuvoloso.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di qualche annuvolamento in più lungo la dorsale appenninica orientale. Sul resto dei settori il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Nel resto del sud, invece, in mattinata si avrà qualche precipitazione, anche temporalesca, su Salento e Calabria e piovaschi sul resto delle regioni peninsulari, pomeriggio più stabile.

Per domenica 16 maggio

Al nord la giornata sarà caratterizzata da una mattinata spesso molto nuvolosa, ma asciutta e da un pomeriggio spesso temporalesco su Alpi, Prealpi e alte pianure. Clima mite.

Centro, la giornata trascorrerà con la possibilità di qualche annuvolamento compatto associato a qualche piovasco su Toscana, alto Lazio e settori appenninici, sereno in Sardegna.

Al sud, infine, La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto e soleggiato. Il cielo sarà sereno in Sicilia e sul reggino, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.