LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Temperature gradevoli, e cieli poco nuvolosi un po’ ovunque. Continua il bel tempo in Sicilia anche per la giornata di domani, venerdì 14 maggio. Anche i venti soffieranno moderati o deboli in tutta l’isola.

I valori minimi andranno tra i 7 gradi di Caltanissetta ed i 15 di Trapani. Le massime, invece, vedranno i 27 gradi di Catania come valore massimo mentre si toccheranno i 25 gradi a Siracusa. Un po’ più fresco a Trapani e Messina dove la colonnina di mercurio raggiungerà comunque i 20 gradi.

Nel resto d’Italia

Nord al la giornata sarà contraddistinta subito da piogge su Friuli Venezia Giulia e Liguria, nel pomeriggio anche sul resto delle regioni dove non mancheranno temporali con grandine.

In centro, la giornata sarà caratterizzata da iniziali condizioni di bel tempo, poi peggiorerà con temporali dalla Sardegna verso Toscana, Umbria e Lazio, meno piogge sulle regioni adriatiche.

Nel resto del sud, invece, nubi sparse su Campania, Basilicata e Puglia, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Per sabato 15 maggio

Nelle regioni settentrionali, la giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di piogge o temporali sul Triveneto, specie sui settori montuosi. Altrove, tempo più soleggiato e con cielo irregolarmente nuvoloso.

Centro, la giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di qualche annuvolamento in più lungo la dorsale appenninica orientale. Sul resto dei settori il cielo si presenterà poco nuvoloso.

Al sud, infine, si prevede un peggioramento sulle regioni peninsulari con precipitazioni temporalesche soprattutto su Campania, Puglia e Calabria, cielo poco nuvoloso in Sicilia e su gran parte della Basilicata.