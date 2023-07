Per sabato 29 luglio, nuova giornata estiva

Tornano ad aumentare le temperature in Sicilia per la giornata di venerdì 28 luglio. Massime comunque lontane dai valori estremi di inizio settimana.

Dal punto di vista meteo sole ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso; Canale da quasi calmo a mosso.

Temperature massime in aumento

Massime in aumento come accennato con valori massimi tra i 27 ed i 34 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 33 a Catania, 27 ad Enna, 30 a Messina, 31 a Palermo, 30 a Ragusa, 32 a Siracusa, 34 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata risulterà ampiamente soleggiata, da segnalare soltanto qualche rovescio pomeridiano lungo le Alpi. 32 gradi in Emilia.

Centro: La giornata risulterà ampiamente soleggiata, da segnalare soltanto qualche addensamento nuvoloso sulla Toscana; temperature stazionarie, umidità su valori medi.

Sud: La giornata risulterà soleggiata dal mattino fino a sera, in un contesto termico che vedrà le temperature massime aumentare lievemente. Attese punte di 34-35 gradi su Puglia e Sicilia.

Per sabato 29 luglio, nuova giornata estiva

Dal punto di vista meteo la giornata di sabato 29 luglio non si discosterà molto dalle altre giornate. Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali anche forti su Alpi e Prealpi.

Centro: Alta pressione sempre ben presente per cui il bel tempo sarà assicurato. Temperature massime in lieve aumento, fino a 34 gradi a Roma.

Sud: Alta pressione che si rinforza sempre più. La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature in ulteriore lieve aumento.

Domenica 30 luglio

Nord: pressione meno salda. Su Alpi e Prealpi, specie orientali, potranno verificarsi dei temporali anche intensi; altrove, cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Centro: Pressione stabile. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, in un contesto termico via via un po’ più caldo.

Sud: Domenica, dal mattino fino a sera avremo condizioni di tempo ampiamente stabile su tutti i settori. Le temperature tenderanno ad aumentare ancora, attese punte fino a 37 gradi sulla Puglia.