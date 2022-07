Per giovedì 21 luglio, nuova ondata di caldo

Ampiamente soleggiato e clima decisamente caldo in Sicilia per la giornata di mercoledì 20 luglio, eccezion fatta per cumuli in sviluppo diurno in prossimità dei rilievi etnei e Iblei con il rischio di isolati e brevi piovaschi o temporali. Si tratterà principalmente di deboli precipitazioni pomeridiane, in rapido assorbimento serale.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Anche per oggi, sono previste ondate di calore a Palermo, Catania e Messina che vivranno una giornata da bollino giallo.

Come si legge nell’avviso della protezione civile regionale 148, nel capoluogo siciliano vengono segnalati 34 gradi percepiti. Due gradi in meno di ieri. Più caldo, ma sempre da bollino giallo, a Catania, 36 gradi, e Messina 35 gradi.

Temperature calde

Rimangono calde le massime in Sicilia. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 30 a Catania, 29 ad Enna, 30 a Messina, 31 a Palermo 31 a Ragusa, 30 a Siracusa, 33 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata caldissima con l’anticiclone Apocalisse4800. Qualche temporale sui confini alpini, altrove sole; 36-37°C in Lombardia ed Emilia.

Centro: L’anticiclone africano Apocalisse4800 aumenta la sua forza. Giornata piena di sole e di caldo intenso con temperature massime fino a 37°C.

Resto del Sud: L’anticiclone Apocalisse4800 protegge le nostre regioni a garanzia di una giornata soleggiata. Temperature massime fino a 34-36°C.

Il deciso rinforzo del promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale alimenta una nuova ondata di caldo con temperature massime fino a 35-37°C nelle pianure interne. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari quasi calmi o poco mossi.

Nord: Bel tempo con cielo sereno o con più nubi sui rilievi. Temperature massime fino a 38-39°C in Lombardia ed Emilia. Venti meridionali.

Centro: L’anticiclone africano Apocalisse4800 garantirà una giornata soleggiata con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Caldo intenso a 38°C.

Resto del Sud: Il caldo africano raggiunge anche le nostre regioni. Giovedì con prevalenti condizioni di bel tempo, cielo sereno su tutte le regioni.