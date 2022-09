Per mercoledì 21 settembre atteso peggioramento

Un campo di alte pressioni abbraccia ancora Sicilia, Calabria e Campania anche per la giornata di martedì 20 settembre.

Tuttavia pressioni più basse sui mari meridionali determinano una intensificazione dei venti orientali sull’isola con una maggiore nuvolosità e qualche pioggia sui versanti ionici dalla sera. Venti orientali deboli con rinforzi.

Temperature ancora estive ma gradevoli

Rimangono piacevoli le temperature ancora decisamente estive ed in lieve aumento rispetto agli scorsi giorni. Massime previste tra i 27 ed i 31 gradi.

Previsti 29 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 27 a Catania, 27 ad Enna, 27 a Messina, 26 a Palermo, 28 a Ragusa, 27 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giornata stabile all’insegna del bel tempo. Qualche nube in più potrà interessare le coste adriatiche e l’immediato entroterra.

Centro: C’è l’anticiclone per cui a parte qualche nube in più sulle regioni adriatiche, in Umbria e sul Lazio, per il resto il cielo sarà sereno.

Resto del Sud: La nuvolosità sarà maggiore sulla Puglia centro-settentrionale anche con temporali intensi, molte nubi sui rilievi e cielo sereno altrove.

Per mercoledì 21 settembre atteso peggioramento

Infiltrazioni di aria fresca interessano l’isola per la giornata di mercoledì 21 settembre e determinano un aumento della instabilità con rovesci e qualche temporale. Temperature stabili o in lieve aumento, ventilazione moderata da Nord-Est.

Nord: Cielo spesso molto nuvoloso, ma senza precipitazioni associate. Venti di Bora e Grecale, nuova diminuzione delle temperature.

Centro: Nuovo ingresso di venti più freschi. Sono attesi possibili piovaschi soltanto sul Lazio centro-meridionale, sarà soleggiato altrove.

Resto del Sud: Venti di Grecale instabili provocano precipitazioni a carattere sparso sulla Calabria meridionale, sole altrove.

Per giovedì 22 settembre

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso sui settori alpini del Nordovest, sarà sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro: In questa giornata molte nubi copriranno il cielo si Sardegna centro- meridionale, Abruzzo e Molise, sarà più sereno altrove.

Sud: Tempo instabile sulla Sicilia sudorientale dove non mancheranno delle precipitazioni. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.