Il maltempo si sposta pian piano verso Sud ma le nuvole che nella giornata di oggi si presentano in aumento in Campania non raggiungeranno la Sicilia neanche nei prossimi due o tre giorni. Il maltempo si sposta verso sud e domani, martedì’ 20, la nuvolosità riguarderà la Puglia dopo la campania mentre mercoledì arriverà il vento di grecale a spazzare la Calabria. Tutti fenomeni dai quali l’isola resterà immune secondo le previsioni del sito iLMeteo.it che ha comunicato le sue stime sull’andamento meteo sull’Italia per i prossimi giorni.

L’abbassamento delle temperature e l’arrivo del maltempo, però, sono soltanto una questione di tempo legata all’andamento dei venti in quota. ecco le previsioni giorno per giorno e area per area per le prossime 72 ore

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE

Nord: La giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento salvo più nubi in Emilia Romagna, in Liguria e sui confini altoatesini.

Centro: Il cielo si presenterà molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà a tratti nuvoloso soltanto sulla Campania, sarà più sereno sul resto dei settori.

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE

Nord: Giornata stabile all’insegna del bel tempo. Qualche nube in più potrà interessare le coste adriatiche e l’immediato entroterra.

Centro: C’è l’anticiclone per cui a parte qualche nube in più sulle regioni adriatiche, in Umbria e sul Lazio, per il resto il cielo sarà sereno.

Sud: La nuvolosità sarà maggiore sulla Puglia centro-meridionale, sulla Calabria ionica e in Campania, altrove il cielo si presenterà sereno.

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE

Nord: Cielo spesso molto nuvoloso, ma senza precipitazioni associate. Venti di Bora e Grecale, nuova diminuzione delle temperature.

Centro: Irruzione fredda dai Balcani con tempo instabile su fascia adriatica, Sardegna orientale e sul Lazio. Più soleggiato in Toscana e Umbria.

Sud: Venti di Grecale instabili provocano precipitazioni a carattere sparso sulla Calabria. Altrove, cielo molto nuvoloso, sereno in Sicilia.