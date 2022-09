L'avviso della protezione civile, temporali e, da domani, temperature in calo

Piogge e temporali stanno arrivando in Sicilia mentre è previsto, da domani 17 settembre, un abbassamento delle temperature. Condizioni che tra oggi e sabato peggioreranno repentinamente al punto che per l’isola è stata annunciata l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico a partire da questo pomeriggio.

Lo rende noto la protezione civile che ha diramato l’avviso numero 22259 dove viene indicata l’allerta gialla nell’isola a partire dalle 16 di oggi in quattro province, Palermo, Messina, Trapani ed Agrigento. E questo nonostante le temperature rimangano ancora generalmente alte ovunque.

Allerta gialla in gran parte della Sicilia

L’allerta gialla si estenderà domani, sabato 17 settembre, e interesserà 7 province. Le uniche escluse saranno Siracusa e Ragusa anche loro, tuttavia, interessate a possibili piogge.

Temporali e, da domani, temperature in calo

Sono previsti fin da questo pomeriggio precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e tirrenici centrali e sull’arcipelago delle Eolie, con quantitativi cumulati deboli. Isole Eolie: Cielo da parzialmente a molto nuvoloso, con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in serata”.

Per sabato 17 settembre, invece, le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isole Eolie: Cielo molto nuvoloso nella prima parte della giornata con precipitazioni o brevi temporali, con tendenza a successivo miglioramento”.

Mentre per domani è prevista una generale diminuzione delle temperature che fin qui sono state estremamente calde ed umide.

Condizioni meteo avverse

L’avviso indica anche condizioni meteo avverse “dalla tarda mattinata di domani, sabato 17 settembre 2022, e per le successive 9-12 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, specie arcipelaghi delle Egadi ed Eolie”.

Sempre per domani, i mari saranno mossi ed agitati. Si legge: “Molto mossi tutti i bacini occidentali, fino ad agitato dalla serata il Tirreno meridionale; tendente a molto mosso lo Ionio”.

Maltempo, allerta arancione in quattro regioni

Allerta meteo arancione in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria e gialla in altre 7 regioni oltre che in Sicilia. Lo indica il bollettino della Protezione Civile in base al quale nelle prossime ore sono attesi temporali – che localmente potranno essere molto intensi – e venti forti su gran parte del paese. In particolare, dalla serata i fenomeni interesseranno Lombardia orientale, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Campania. Attesi domani venti forti e di burrasca su Trentino, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Marche Abruzzo e Molise, Basilicata, Calabria e, appunto, Sicilia, In serata i venti interesseranno anche la Puglia.